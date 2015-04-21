Депутат заявляє, що всеукраїнський референдум щодо Конституції потрібно провести до липня

Відстоювати Україну в міжнародних переговорах буде все важче. Адже тиск на європейських лідерів посилюватиметься, і тому виникає все більше сумнівів у тому, що ЄС готовий пожертвувати своєю єдністю заради України.

З такими словами лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога звернувся до Президента України Петра Порошенка.

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«З одного боку керівник МЗС Російської Федерації диктує нам форму державного устрою. З іншого – країни Заходу, які б могли урівняти ситуацію на нашу користь, все більше втрачають єдність через поведінку членів ЄС, які з тих, чи інших причин піддаються тиску з боку Москви. Маю на увазі Грецію, Кіпр, Угорщину, частково Чехію і Словаччину», - зазначив народний депутат.

Він підкреслив, що на кожних переговорах Україна буде змушена йти на нові поступки, від яких громадяни будуть "не в захваті".

"І це шлях до ще більшої внутрішньої дестабілізації ситуації в Україні", - вважає Балога.

Однак, на думку політика, навіть з цієї ситуації є вихід. А саме – приймаючи ключові рішення, спиратися на волю людей.

«Для західної демократії рішення влади завжди матиме нижчу легітимність, ніж волевиявлення громадян. Так само і Росія, яка зробила референдуми головною зброєю своєї зовнішньої політики, не зможе ставити під сумнів результати всенародного, визнаного світом плебісциту», - зазначив він.

Депутат переконаний, що ні керівник МЗС сусідньої країни, ні лідери західного світу не мають нам нав’язувати форму державного устрою. Також і влада одноосібно не повинна приймати рішення щодо мови, форми правління, судової системи і територіального поділу. Усі ці питання потрібно винести на всеукраїнський референдум.

«Якщо народ скаже, що він за унітарну державу, жоден керівник МЗС, жоден лідер держави світу не зможе з цим посперечатися. Якщо українці в Харкові, Миколаєві, Одесі, Маріуполі скажуть, що вони за те, що у нас повинна бути одна державна мова – українська, то тема захисту російськомовного населення більше не буде приводом для агресії», - переконаний Балога.

Також він зазначив, що якщо такі рішення напрацює Конституційна комісія, то будь-який чиновник зі Сходу чи Заходу постійно "тикатиме пальцем" на статті Конституції та говоритиме, що вона не враховує інтереси людей.

Лідер Єдиного Центру наголошує, що часу на проведення референдуму залишилося максимум до липня, коли розглядатиметься питання санкцій щодо РФ.

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«До того часу у нас є шанс, що таке голосування не буде зірвано нашим сусідом, оскільки це повністю зламає їх плани щодо послаблення економічного тиску», - впевнений політик

Він вважає, що зараз головна задача Конституційної комісії – не марнувати час на дискусії, а визначити ключові питання, які слід винести на всеукраїнський референдум. Нехай дискутують люди, бо їм точно видніше, в якій державі вони хочуть жити. І народ є найбільш справедливим арбітром, рішення якого ніхто не візьметься оспорювати.

«Звертаюся до Вас, пане Президенте, як до Гаранта Конституції і лідера держави. Воля народу – набагато потужніша зброя, ніж танки і артилерія, і набагато сильніший аргумент, ніж посилання на дані соціологічних досліджень. Якщо ми проведемо всеукраїнський референдум з головних питань Конституції, Ви, як глава держави, значно посилите свої позиції в будь-яких переговорах – чи то в Брюсселі, чи в Москві», - вважає Віктор Балога.