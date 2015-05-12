Мер Ірпеня задекларував у 2013 році 67 квартир - Чесно

Про це свідчить оприлюдена на сайті міськради Ірпеня декларація за 2013, повідомляє рух Чесно.

Згідно з аналізом декларації, Карплюк заплатив за квартири майже 21 мільйон.

Іще 11,8 млн гривень він витратив на придбання нежитлової нерухомості. На додачу до всього Карплюк у 2013 році поклав 4 млн гривень на рахунок у банку.

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За даними декларацій, мер 50-тисячного міста значно випереджає за обсягами активів урядовців Києва.

Так, у власності столичних депутатів, з-поміж яких є мільйонери-забудовники, максимум є 6 квартир і 5 будинків.

За кількістю своїх доходів, а це понад 21 мільйон, які він отримав від продажу нерухомості, Карплюк посів би 2-ге місце. Він поступився б хіба мільйонеру-УДАРівцю, теж забудовникові, Микитасеві, але обігнав би секретаря Київради Олексія Рєзнікова, пише Чесно.

При цьому загальні витрати мера Ірпеня на нерухомість склали майже 34 млн грн.