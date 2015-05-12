У Кремлі прокоментували намір Порошенка звільнити Донецький аеропорт

Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Є, звичайно. Звичайно, є, ми неодноразово, власне, говорили про те, що українська сторона не виконує положення Мінських домовленостей", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне питання.

Читайте такожБезпілотник зняв Донецький аеропорт: злітна смуга вціліла (відео)

Як повідомляв УНІАН, Порошенко під час прем'єрного показу документального фільму "Аеропорт" заявив, що Донецький аеропорт буде звільнено і відновлено.

"Я не сумніваюся - ми звільнимо аеропорт, тому що це наша земля. І ми відновимо аеропорт. І там ми зробимо під склом залишки арматури, бетону і напишемо "Слава" кіборгам! ", щоб на віки пам'ять про ваш подвиг жила у поколіннях українців, і на ваших подвигах виховувалися покоління захисників України", - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

З 00.00 15 лютого на Донбасі оголошено перемир'я і режим припинення вогню, проте терористи постійно порушують режим "тиші".

У штабі АТО заявляють, що Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння, однак повністю не відводить техніку від лінії зіткнення, поки не отримає підтвердження відведення озброєнь терористами.

Бойовики також стверджують, що завершили відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, але українські військові це заперечують, заявляючи, що ворог перегруповує сили.