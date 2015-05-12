Порошенко назвав "парад" у Донецьку "брутальним фарсом"

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив на зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Норвегії Борге Бренде.

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Президент зазначив, що бойовики продовжують грубо порушувати зобов’язання про відведення важкої техніки та артилерії, вдаються до обстрілів та навіть такого "брутального фарсу", яким стало проведення 9 травня у Донецьку військового «параду» з застосуванням забороненої важкої техніки. "Ми очікуємо на жорстку реакцію з боку міжнародної спільноти", – заявив Порошенко.