Порошенко назвав "парад" у Донецьку "брутальним фарсом"

17:27, 12 травня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко переконаний, що міжнародна спільнота має надати оцінку використанню бойовиками на "параді" в Донецьку важкої техніки, яка мала бути відведена відповідно до мінських домовленостей.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив на зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Норвегії Борге Бренде.

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Президент зазначив, що бойовики продовжують грубо порушувати зобов’язання про відведення важкої техніки та артилерії, вдаються до обстрілів та навіть такого "брутального фарсу", яким стало проведення 9 травня у Донецьку військового «параду» з застосуванням забороненої важкої техніки. "Ми очікуємо на жорстку реакцію з боку міжнародної спільноти", – заявив Порошенко.

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