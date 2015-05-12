Путін хоче змусити Порошенка капітулювати - російський опозиціонер

Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив російський опозиціонер, псковський депутат Лев Шлосберг.

"Я впевнений, що Росія всіма силами буде зберігати Донбас як вічну живу виразку на тілі України. Тому що вас війна розоряє. Будь-яка війна будь-яку державу і будь-яке суспільство розоряє. Йдуть колосальні гроші. Людські втрати. Суспільство в постійній напрузі. Це буде перенесення Чечні на територію України. Воно вже відбулося", — вважає політик.

"Якщо, припустимо, влітку (2014 року — ред.) ставилося завдання масштабних воєнних дій аж до Придністров'я, то тепер стоїть завдання утримання підконтрольної території і створення джерела постійної військової та економічної напруженості. Крім того, ми повинні розуміти, що на сході України створено чорну економічну дірку для контрабандистів. Ще трохи, і це буде якщо не близько до трафіку наркотиків з Афганістану, за ступенем небезпеки приблизно так само. Афганістан і наркотики — це все-таки зовсім-зовсім з Азії, і через провідні звідти потоки ніхто нічого доброго не чекає. А така ж "чорна діра" в центрі Європи — це ой-ой-ой. Тому, це буде колосальна проблема і для України, і для Росії. Тому що межі немає. Ні з того, ні з іншого боку", — продовжив він.

Читайте такожПорошенко заявив, що буде захищати громадян України "у всіх точках Землі"

"Поки що, наскільки я бачу, розрахунок був на те, щоб ця "зараза" Україну виснажила і примусила, в першу чергу президента Петра Порошенка, а також еліту країни, до капітуляції. Поки що це гойдається на вагах. То в одну, то в іншу сторону. Величезні жертви. І з того, і з іншого боку", — додав Шлосберг.