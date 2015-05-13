Луценко пояснив, за якої умови Донбас може стати автономним

Про це в прямому ефірі "Свободи слова" у вівторок, 12 травня, сказав голова фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко, маючи на увазі децентралізацію, пише Обозреватель.

"Я не проти, щоб був автономний Донбас, але за умови, щоб були автономними всі області. Я маю на увазі, щоб повноважень Донбас отримав стільки, скільки, наприклад, Галичина. Вони всі повинні мати максимум повноважень", - зазначив Луценко.

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"Донбас - невід'ємна частина України. І ніякого особливого, відмінного від всієї іншої країни статусу", - додав він.