Коаліція вимагає від Тимошенко відповіді щодо «видних медведчуківців»

Народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) назвав неадекватною відповідь прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на лист Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо перебування в урядовій команді людей, наближених до члена СДПУ(О) Віктора МЕДВЕДЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав на прес-конференції.

За його словами, «чи не вперше В.ЮЩЕНКО поставив перед Ю.ТИМОШЕНКО питання по суті». Він зазначив, що раніше були «дріб’язкові напади», які «не красили коаліцію». Він вважає, що В.ЮЩЕНКО поставив Ю.ТИМОШЕНКО досить серйозне запитання, чому «три реальні стовпи за допомогою яких В.МЕДВЕДЧУК вів ту політику, яка вивела людей на Майдан», введено до складу нового уряду. Він зазначив, що йдеться про заступника голови Державної митної служби Тараса КОЗАКА, радника прем’єра Олександра ЗАДОРОЖНЬОГО, заступника міністра Олексія ІЩЕНКА.

Т.СТЕЦЬКІВ додав, що це питання Ю.ТИМОШЕНКО ставитимуть також представники коаліції, зокрема блоку НУ-НС.

За його словами, «просто так відмахнутися» від нього прем’єр-міністр України не зможе. Т.СТЕЦЬКІВ підкреслив, що дані призначення не обговорювалися в рамках коаліції.

Він наголосив, що суспільство має знати, чому такі призначення відбулися. За його словами, «ходять плітки, які, можливо, нав’язуються нашими опонентами, що В.МЕДВЕДЧУК повертається в політику через деякі політичні сили, які є учасниками коаліції».

За його словами, якщо це не відповідає дійсності, то «це треба відбити, бо це шкодить всім нам, не тільки БЮТ, а всій демократичній коаліції». Він зазначив, що саме В.МЕДВЕЧУК був «архітектором 2004 року», зокрема опрацюванням можливості третього терміну Л.КУЧМИ, поділу України на Схід і Захід.

Т.СТЕЦЬКІВ наголосив, що про жодні переслідування політичні не йдеться, а просто ставиться Ю.ТИМОШЕНКО питання, «чому вона бере колишніх видних медведчуківців».

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент України В.ЮЩЕНКО у листі до прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО висловив сподівання на прийняття Кабінетом міністрів відповідального рішення щодо подальшого перебування ряду осіб на урядових посадах.

Зокрема, йшлося про першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України О.ІЩЕНКА (колишнього заступника Віктора МЕДВЕДЧУКА в Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ), заступника голови Державної митної служби Т.КОЗАКА, першого заступника голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Олександра ПАРШИНА, керівника Держкомархіву Ольгу ГІНЗБУРГ (представниця КПУ), а також радника прем`єр-міністра України О.ЗАДОРОЖНЬОГО.

У відповідь на це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що при призначеннях на урядові посади керується фаховою підготовкою людей. Водночас керівник уряду наголосила, що заради збереження демократичної коаліції “уже багато місяців не чує ніяких закидів, які йдуть у бік уряду, ні від Президента, ні від його Секретаріату”. “Я і далі хочу дотримуватися цієї традиції”, - додала вона.