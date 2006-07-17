Кушнарьов звернувся із закликом до Тимошенко

Народний депутат із фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ вважає, що вимоги депутатів ряду місцевих рад Львівської області про розпуск парламенту, введення прямого президентського правління, формування уряду національного порятунку і скликання Конституційних зборів для розробки нової конституції країни, лише посилять розкол українського суспільства.

Таку думку Є.КУШНАРЬОВ висловив в авторському матеріалі, розміщеному на його персональному сайті в Інтернеті.

«Це – вимоги роз`єднання народу, спроба підпорядкувати одну частину населення України іншій, вимоги силового придушення окремих регіонів та інакомислячих, вимоги, що ведуть до деградації суспільства і диктатури», - вважає Є.КУШНАРЬОВ.

Він закликав Блок Юлії Тимошенко «припинити вести країну до конфліктів, до розколу, до введення диктатури». «Антикризова коаліція зможе захистити вибір народу України від нечесних ігор політичних авантюристів, не допустить революційних методів захоплення влади або дестабілізації обстановки в країні», - наголошує депутат.

Є.КУШНАРЬОВ упевнений, що створення антикризової коаліції є необхідністю, викликаною масштабним політичною, економічною і соціальною кризами в Україні. «Антикризова коаліція твердо продемонструвала бажання і здатність конструктивно працювати. Обраний голова Верховної Ради України, перший віце-спікер, обрано і подано Президенту України кандидатуру на посаду прем`єр-міністра країни. Тепер ні у кого не викликає сумніву реальність швидкого формування професійної виконавчої влади і структури парламенту», - заявляє народний депутат.

Представник Партії регіонів вважає, що розширення створеної антикризової коаліції виведе Україну з глибокої кризи. «Проведення ж нових виборів призведе лише до більшої поляризації суспільства, посилить до катастрофічного рівня економічний і соціальний стан держави», - впевнений Є.КУШНАРЬОВ.