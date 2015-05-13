Проблема України для США стоїть лише на третьому місці за значимістю - американський політолог

Візит Джона Керрі в Росії свідчить про наявність у Москви і Вашингтона інтересу до співпраці, повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода американський політолог, професор університету імені Джорджа Мейсона Марк Катц.

На думку експерта, Іран на даний момент є пріоритетним питанням для адміністрації Барака Обами, після нього йде Сирія, а потім Україна. При цьому Катц вважає, що Білий дім навряд чи прив'яже вирішення близькосхідних проблем до кризи на Україні. Разом з тим, США хотіли б, щоб Росія утрималася принаймні від поставок Ірану ракетно-зенітних комплексів С-300 до завершення переговорів щодо іранської ядерної програми, оскільки наявність таких ракет може зміцнити небажання Тегерана йти на компроміси.

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«Посилюється відчуття того, що ситуація в Сирії погіршується становище складається не на користь сирійської влади. Теоретично у Москви може, нарешті, проявитися інтерес до пошуку реального політичного врегулювання конфлікту і здійснення впливу на Башара Асада.», - зазначив експерт.

Залишається відкритим питання про можливості Москви вплинути на Тегеран. «Я припускаю, що іранці з обуренням відкинуть будь-яку спробу Москви здійснити на них вплив в настільки важливій для них справі, як переговори про майбутнє їх ядерної програми». Разом з тим Катц вважає, що сирієць Башар Асад може виявитися більш сприйнятливим до бажань Москви лідером, але навіть для нього підтримка Ірану може бути більш важливою, ніж прихильність з боку Москви.

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На переконання Катца, єдиним козирем Росії перед Вашингтоном, можуть бути її відносини з Китаєм, зокрема, у військовій сфері. «Перспектива розширення таких контактів може змусити США понервувати», - заявив професор.