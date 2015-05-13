Яценюк і Олланд домовилися про проведення інвестиційного саміту в Парижі

13 квітня в рамках робочого візиту в Париж прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з Президентом Франції Франсуа Олландом і домовився з ним про проведення восени в Парижі інвестиційного саміту, який повинен показати інвесторам потенціал України.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Читайте такожКлімкін сподівається на створення нових трастових фондів НАТО для підтримки української армії

«Масштабна приватизація, яку розпочав Уряд України, а також початок функціонування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом 1 січня 2016 року відкривають нові можливості для торгівлі та інвестиційних проектів» - ретранслює заяву Яценюка прес-служба Кабміну.

Домовилися з Франсуа Олландом провести восени цього року в Парижі інвестиційний саміт. pic.twitter.com/ju26BMvdaf — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) May 13, 2015

Також сторони домовилися залучити французьких експертів до боротьби з відмиванням грошей та розслідування корупційних злочинів колишніх українських чиновників, багато з яких приховали свої доходи у Франції.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Арсенія Яценюка, Україна відіграє роль бронежилета для Європейського Союзу і чим сильніше буде Україна, тим більше захищені будуть західні держави.