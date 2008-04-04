Блок Черновецького хоче збільшити соцвиплати до тисячі гривень на місяць

Мета Блоку Леоніда Черновецького - збільшити соціальні виплати до тисячі гривень на місяць. Про це розповів секретар Київради Олесь Довгий, відповідаючи на запитання читачів свого персонального сайту.

«Наша стратегія підтримки соціально вразливих верств населення полягає в максимальному стримуванні цін і збільшенні соціальних виплат. Ми затвердили програму, яка передбачає значне збільшення міського бюджету. А відтак – ми розуміємо, як ще збільшити доплати. Тому одним із пріоритетних пунктів програми Блоку Черновецького є збільшення доплат соціально вразливим верствам населення до тисячі гривень на місяць», - наголосив Олесь Довгий.