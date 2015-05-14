Саакашвілі назвав імена іноземних політиків, які допоможуть Україні з реформами

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник президента України Петра Порошенка, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі.

"У нього увійшли відомі політики, такі як голова комітету з закордонних справ Європарламенту Елмар Брок і активний член Європарламенту Яцек Саріуш-Вольські, Карл Більдт, знаменитий автор словацьких реформ Міколас Дзурінда, відомий економіст Андерс Аслунд, Андерс Кубіліус, який двічі був прем'єр-міністром Литви", - зазначив Саакашвілі.

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За його словами, це лише початковий склад ради, який буде розширюватися і доповнюватися.

"Великий друг України, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський висловив бажання увійти в раду. Отримано принципову згоду від сенатора Джона Маккейна про участь в раді, і це він ще раз підтвердив в бесіді зі мною сьогодні. Хоча йому ще потрібно завершити офіційні формальні процедури згідно з правилами Конгресу США. Ще кілька відомих міжнародних діячів ведуть з нами діалог з приводу участі у раді. Мета - допомога Україні у проведенні реформ слушними порадами, активною позицією у її підтримці на міжнародній арені", - додав радник Порошенко.

За словами Саакашвілі, кожні два тижні буде видаватися доповідь про те, як йде процес реформування: "як про здобутки, так і, що більш важливо, про проблемні питання".

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Порошенко затвердив положення про Дорадчу міжнародну раду реформ і її персональний склад. Згідно з указом, Саакашвілі очолив раду.