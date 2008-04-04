Мороз заявляє, що Цушко був отруєний і зараз він - у Німеччині

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що екс-міністр внутрішніх справ, член СПУ Василь ЦУШКО перебуває в Німеччині на лікуванні.

Про це О.МОРОЗ заявив в інтерв`ю «Інтермедіаконсалтингу»,розміщеному сьогодні на сайті агентства.

Зокрема, О.МОРОЗ повідомив, що В.ЦУШКО перебуває в Німеччині й повернеться «коли долікується та пройде реабілітацію".

"Його (В.ЦУШКА) отруєно. І це встановили дві незалежні лабораторії в Німеччині. Всі документи є. Наша прокуратура просто не бере до уваги результати аналізів, оскільки вона, схоже, зайнята іншими отруєннями», - заявив лідер СПУ.

За словами О.МОРОЗА, зараз В.ЦУШКО ще не дуже добре почувається. «Ще хворий. Потрібно лікування закінчити, потім пройти курс реабілітації, тільки після цього він зможе приступити до роботи. Думаю, це відбудеться через декілька місяців. Але загадувати наперед не хочеться», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому лідер СПУ підкреслив, що «В.ЦУШКО - дуже порядна людина. А те, що його хочуть сьогодні зробити винним, - просто фарс».

Як повідомляв УНІАН, 29 лютого на прес-конференції Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що колишній міністр внутрішніх справ В.ЦУШКО не з’являючись на допити, затягує розслідування кримінальної справи про захоплення будівлі Генпрокуратури в травні минулого року. «До певної міри (розслідування кримінальної справи – УНІАН) ускладнює те, що ЦУШКО не з’являється на допити, ми не можемо його розшукати», – сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор зазначив, що В.ЦУШКО лише один раз був на допиті як свідок. Пізніше йому було направлено повістку й три приписи про примусову доставку свідка. Водночас О.МЕДВЕДЬКО не виключив, що в разі подальшого ігнорування В.ЦУШКОМ викликів на допит, його можуть узяти під варту.

Раніше, 26 вересня 2007 року, В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

30 вересня В.ЦУШКО повідомив, що прийняв рішення про відставку через погіршення стану здоров`я. В його заяві йшлося, що «отруєння завдало значного удару» здоров`ю, що не дозволяє «з етичних міркувань залишатися лише формально на посаді міністра».

27 вересня генпрокурор О.МЕДВЕДЬКО отримав від В.ЦУШКА заяву про замах на нього як державного діяча.

9 листопада в прес-службі Генпрокуратури повідомили, що відомство відмовило у порушенні кримінальної справи за заявою В.ЦУШКА щодо його отруєння через відсутність події злочину.