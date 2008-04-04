Черновецький у тервиборчкомі був п`ятдесятим

Нинішній Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був п’ятдесятим, хто подав заяву до Київської міської територіальної виборчої комісії про намір балотуватися на посаду мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова КМТВК Галина БІЛИК.

«З 26 березня до нас надійшли заявки про намір балотуватися на міського голову, і на даний момент у нас 51 особа», - сказала вона.

На запитання представників ЗМІ, чи був Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 51-м, вона відповіла: «Ні, за ним була ще одна особа. Тобто, він був п’ятдесятим».

За інформацією Г.БІЛИК, на даний момент немає заявників, яких можна було б вже зареєструвати кандидатом у мери. "Бо ніхто ще не надав повного пакету документів, включаючи підписні листи на свою підтримку", - пояснила вона.

Г.БІЛИК нагадала, що подача документів від осіб, що мають намір балотуватися, триває до 14 квітня.

Як повідомляв УНІАН, офіційна кампанія з виборів Київського міського голови та депутатів Київради розпочалася 26 березня 2008 року.

Висунення кандидатів у мери та до Київради почалося з 26 березня і закінчиться 15 квітня.

Самі вибори відбуватимуться 25 травня з 7.00 ранку до 22.00.

Рішення про результати голосування міський тервиборчком має прийняти і оголосити до 4 червня.