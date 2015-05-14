Рада встановила 18 травня Днем пам'яті та скорботи з нагоди річниці депортації кримських татар

Верховна Рада України ухвалила постанову №2794, якою внесла доповнення до постанови “Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв в 2015 році” (щодо депортації кримськотатарського народу).

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову проголосувало 227 народних депутатів.

Читайте такожУкрпошта випустила серію марок, присвячених етнографії кримських татар (фоторепортаж)

Цим рішенням постанову ВР “Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв в 2015 році” доповнено положенням про вшанування на державному рівні дня скорботи і пам’яті 18 травня – 71-ї річниці з дня депортації кримськотатарського народу.

Окрім того, Кабінету міністрів доручено забезпечити вшанування в 2015 році на загальнодержавному рівні 71-ї річниці депортації кримськотатарського народу.