Меджліс оприлюднив документ про заборону окупантів Криму на жалобний мітинг до річниці депортації

"5 травня 2015 Меджлісом кримськотатарського народу було подано повідомлення голові адміністрації міста Сімферополя Бахарєву Г. С. про проведення жалобного мітингу у пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу - депортації 18 травня 1944 року", - сказано в повідомленні Меджлісу.

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Однак, наголосили у Меджлісі, у відповідь було отримано відмову через те, що нібито інша кримськотатарська організація раніше повідомила у встановленому порядку про проведення мітингу у тому самому місці та в той самий час.

«Адміністрація міста також повідомила про те, що не має можливості запропонувати інше місце для проведення мітингу, враховуючи відсутність затверджених постановою Ради міністрів РК вільних місць для проведення публічних заходів на території муніципального утворення міський округ Сімферополь Республіки Крим», – зазначили у Меджлісі.

Нагадаємо, 7 травня УНІАН повідомляв, що кримським татарам заборонили проводити 18 травня жалобний мітинг у Сімферополі з нагоди 71-шої річниці від дня депортації кримськотатарського народу.