Яценюк не дотримується посту, бо з нього п`ють кров

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зізнався, що не дотримується посту, однак вважає себе невибагливим у їжі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ.

Пояснюючи причини недотримання посту, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що вони пов’язані з великим обсягом роботи і психічною напругою. “Мені за тиждень стільки крові випивають, що, якщо я ще буду піст зберігати, то я буду світитися, напевно. Я думаю, що Бог мені простить те, що я поста не дотримуюсь”, - сказав голова ВР.

Він також розповів, що зазвичай вживає низькокалорійну їжу і не цікавиться назвами страв. “Багато м’яса, овочів. Але як ці блюда називаються я не знаю”, – зазначив А.ЯЦЕНЮК.