Порошенко: Браво "Дніпро"!

00:31, 15 травня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко привітав футбольний клуб "Дніпро" із перемогою та виходом до фіналу Ліги Європи. 

REUTERS

Про це глава держави написав у Twitter.

"Браво, ФК "Дніпро"! Вітаю з перемогою та виходом до фіналу Ліги Європи!", - написав він.

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