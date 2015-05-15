Порошенко: Браво "Дніпро"!

Президент України Петро Порошенко привітав футбольний клуб "Дніпро" із перемогою та виходом до фіналу Ліги Європи.

Про це глава держави написав у Twitter. "Браво, ФК "Дніпро"! Вітаю з перемогою та виходом до фіналу Ліги Європи!", - написав він. Читайте такожМаркевич присвятив перемогу "Дніпра" бійцям АТО Браво, ФК "Дніпро"! Вітаю з перемогою та виходом до фіналу Ліги Європи! Слава Україні! pic.twitter.com/HOkIzVN1M0 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 14, 2015

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