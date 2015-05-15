Порошенко: Браво "Дніпро"!
00:31, 15 травня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко привітав футбольний клуб "Дніпро" із перемогою та виходом до фіналу Ліги Європи.
REUTERS
Про це глава держави написав у Twitter.
"Браво, ФК "Дніпро"! Вітаю з перемогою та виходом до фіналу Ліги Європи!", - написав він.
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Браво, ФК "Дніпро"! Вітаю з перемогою та виходом до фіналу Ліги Європи! Слава Україні! pic.twitter.com/HOkIzVN1M0
— Петро Порошенко (@poroshenko) May 14, 2015
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