Систему 112 можна запустити вже за півроку - депутат

Усе готове, єдине, що потрібно – оголосити тендери. Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Він зазначив, що вся нормативна база і кошторисно-проектна документація була підготовлена ще за його керівництва МНС. А якщо там потрібно щось змінити, то це незначні нюанси з поправкою на нинішню ситуацію.

«І скажу вам, що зараз запустити систему 112 буде набагато простіше, ніж 3 роки тому, бо зараз МВС і ДСНС – це одна структура», - наголосив Віктор Балога.