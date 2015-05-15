Систему 112 можна запустити вже за півроку - депутат
10:57, 15 травня 2015Політика
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Якщо є політична воля Міністра внутрішніх справ і керівника уряду, систему 112 можна запустити за півроку.
Віктор Балога / УНІАН
Усе готове, єдине, що потрібно – оголосити тендери. Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.
Він зазначив, що вся нормативна база і кошторисно-проектна документація була підготовлена ще за його керівництва МНС. А якщо там потрібно щось змінити, то це незначні нюанси з поправкою на нинішню ситуацію.
«І скажу вам, що зараз запустити систему 112 буде набагато простіше, ніж 3 роки тому, бо зараз МВС і ДСНС – це одна структура», - наголосив Віктор Балога.
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