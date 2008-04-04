Ющенко звільнив українських послів у Росії і Німеччині

18:20, 04 квітня 2008
Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Олега ДЬОМІНА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Російській Федерації.

Як повідомляв УНІАН, О.ДЬОМІН був призначений на посаду посла України в РФ 21 березня 2006 року.

Іншим указом  Президент України звільнив Ігоря ДОЛГОВА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина.

Тексти указів розміщені на Офіційному сайті глави держави.

 

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