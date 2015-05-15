Парламентська група з розслідування корупції в уряді не знайшла прямих злочинів Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова групи Борислав Береза заявив, оприлюднюючи звіт робочої групи у Верховній Раді.

“Виходячи з доступних матеріалів, що вивчалися, відзначаємо відсутність прямих злочинних дій прем'єр-міністра, але приходимо до висновку, що він є відповідальним за протиправні дії, вчинені членами Кабінету міністрів та керівниками державних підприємств”, - сказав Береза.

Читайте такожУ Кабміні відповіли на заяви екс-глави Держфінінспекції про корупційні схеми в урядіЯк повідомляв УНІАН, 10 квітня Верховна Рада створила робочу групу на базі комітетів з питань протидії та боротьби з корупцією і з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з перевірки оприлюднених у ЗМІ фактів можливих зловживань у державному секторі економіки, відповідно до даних Держфінінспекції, а також на державних підприємствах.

На початку березня Кабмін у рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював службове розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції та відсторонив голову відомства Миколу Гордієнка від виконання обов'язків.

У відповідь Гордієнко заявив про зловживання уряду, виявлені в 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Йшлося, за його словами, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» й про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.