Лідер київського БЮТ про вибори, Турчинова, підкуп і киян

Народний депутат України Анатолій СЕМИНОГА (фракція БЮТ) прогнозує, що у вівторок, 8 квітня, БЮТ визначиться з кандидатурою на посаду мера Києва. Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН.

За його словами, обговорення і голосування за неї мабуть відбудеться у вівторок, 8 квітня, на засіданні фракції БЮТ спільно з радою БЮТ. Він сподівається, що там буде визначена кандидатура, яка буде рекомендована на київську міську конференцію для висування на посаду мера міста Києва.

А.СЕМИНОГА зазначив, що міжпартійна міська конференція БЮТ запланована на 10 квітня і там буде затверджена кандидатура. Він вважає, що БЮТ як “відповідальна політична сила, як реалісти обов’язково повинні висунути свою кандидатуру і не важливо хто буде тією кандидатурою, бо ми сьогодні маємо найвищу підтримку в місті Києві”. За його словами, багато виборців в Києві “зв’язують покращання свого життя, покращання своєї долі, покращання ситуації в місті Києві саме з нашою політичною силою”.

А.СЕМИНОГА, говорячи про Олександра ТУРЧИНОВА як можливого кандидата, зазначив, що він “досвідчений політик, досвідчений менеджер, бо він працює сьогодні на посаді першого віце-прем’єр-міністра України, а до цього був головою бюджетного комітету парламенту, головою СБУ, це людина авторитетна в суспільстві і в місті Києві”.

На запитання, чи розпорошення демократичних сил, зокрема, висунення кілька кандидатур від них не приведе знову до проходу до влади Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, А.СЕМИНОГА відповів, що цього не відбудеться. За його словами, “Київ як інтелектуальне місто, кияни як розумні аналітики, які вміють розбиратися в політиці на ті самі граблі двічі не наступлять”. “Я переконаний, що люди будуть брати гроші від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, які є підкупом виборців, але голосуватимуть так, як підказує серце,” - додав він.