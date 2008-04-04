Кріль: Шуфрич чудово знає, як Тимошенко клопотала у Ющенко за Медведчука

Народний депутат від “Наша Україна – Народна самооборона”, лідер “Єдиного центру” Ігор КРІЛЬ називає брехнею заяви про те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонував Віктору МЕДВЕДЧУКУ очолити РНБОУ.

Про це І.КРІЛЬ сказав, коментуючи відповідну заяву народного депутата, члена фракції Партії регіонів Нестора ШУФРИЧА.

І.КРІЛЬ стверджує, що до глави держави з відповідним проханням приходила прем’єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. “Це чергова бюто-есдеківська брехня. І ШУФРИЧ прекрасно це знає. Він також знає, що саме ТИМОШЕНКО приходила до Президента і пропонувала, щоб Віктор ЮЩЕНКО цю посаду запропонував Віктору МЕДВЕДЧУКУ”, - сказав він.

І.КРІЛЬ вкотре наголосив, що співпраця Ю.ТИМОШЕНКО та В.МЕДВЕДЧУКА триває досить давно. «Саме тому ТИМОШЕНКО почала публічний процес відмивання Віктора МЕДВЕДЧУКА з метою пояснити своїм виборцям в майбутньому особисту співпрацю із людиною, проти якої фактично стояв Майдан”, - сказав І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України з фракції Партії регіонів, який раніше був першим заступником голови СДПУ(О) Нестор ШУФРИЧ здивований висловлюваннями Президента В.ЮЩЕНКА щодо екс-лідера українських есдеків В.МЕДВЕДЧУКА. «Оцінка ЮЩЕНКА мене дивує, є цинічною, як, у принципі, і все, що робить ЮЩЕНКО постійно», - сказав Н.ШУФРИЧ, запропонувавши главі держави розповісти народу, як той пропонував В.МЕДВЕДЧУКУ ряд посад, зокрема посаду секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, за сприяння «у певних конституційних процесах», при цьому В.МЕДВЕДЧУК повинен був виступити проти позиції Партії регіонів. «Напевно, не випадково, що коли ця посада була запропонована МЕДВЕДЧУКУ, її запропонували БОГАТИРЬОВІЙ», - сказав народний депутат.