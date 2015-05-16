Клімкін: через декілька років Україна зможе реалізувати європейський порядок денний

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що через декілька років Україна зможе реалізувати європейський порядок денний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав під час виступу на святкуванні Дня Європи на Михайлівській площі у Києві.

«Я впевнений, що через декілька років ми зможемо реалізувати наш європейський порядок денний, ми зможемо показати, що європейські реформи, які ми по-справжньому робимо зараз, будуть успішними і принесуть Європі процвітання і розуміння європейських цінностей”, - сказав він.

За словами Клімкіна, для України День Європи є “святом приналежності до Європи, але також боротьби на передньому краю Європи”. “Ми знаходимося на передньому краю боротьби за європейські цінності. Україна - це невід'ємна частина Європи історично, ментально, з точки зору нашого розуміння, хто ми є і де ми є”, - додав Клімкін.

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Як зазначив міністр, він бачив музеї на колишньому кордоні між східною і західною Німеччиною, які уособлювали символ поділу Європи. У зв'язку з цим Клімкін висловив переконання, що пункти перетину кордону України з Євросоюзом колись також стануть такими ж музеями, не буде жодних кордонів з точки зору розуміння, що Європа є єдиною.

“Цей день для нас - це свято боротьби за європейські цінності”, - сказав Клімкін.