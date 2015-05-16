Балога: президент України не повинен дозволити голові МВС нехтувати громадською думкою
15:08, 16 травня 2015Політика
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Якщо Арсен Аваков дозволяє собі нехтувати громадською думкою і залишає при обов'язках свого колишнього заступника Сергія Чеботаря, хоч і у статусі радника, то це означає, що у ситуацію має особисто втрутитися президент.
edc.org.ua
Так вважає лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога. Він зазначив, що особисто, як і громада, чекає рішучих дій від Гаранта.
Читайте такожБалога назвав всеукраїнський референдум єдиним вирішенням конфлікту на Донбасі«Тепер можна зрозуміти і Віктора Януковича, який ціною власної кар'єри не хотів прощатися з Віталієм Захарченком. Бо кого цікавить думка народу, якщо відданість та компетентність у питанні збору грошей - це головне», - переконаний Віктор Балога.
На думку народного депутата, якщо Петро Порошенко хоче стабільності в державі, то не дозволить нехтувати вимогами людей.
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