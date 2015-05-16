Балога: президент України не повинен дозволити голові МВС нехтувати громадською думкою

Так вважає лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога. Він зазначив, що особисто, як і громада, чекає рішучих дій від Гаранта.

Читайте такожБалога назвав всеукраїнський референдум єдиним вирішенням конфлікту на Донбасі«Тепер можна зрозуміти і Віктора Януковича, який ціною власної кар'єри не хотів прощатися з Віталієм Захарченком. Бо кого цікавить думка народу, якщо відданість та компетентність у питанні збору грошей - це головне», - переконаний Віктор Балога.

На думку народного депутата, якщо Петро Порошенко хоче стабільності в державі, то не дозволить нехтувати вимогами людей.