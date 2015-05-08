Балога: якби евакуацією з Непалу займався МЗС, це коштувало б в десять раз дешевше

Квитки на рейсові літаки з Катманду до Києва є і були в наявності весь цей час за ціною 500 доларів. Ми евакуювали 76 людей і уряд виділив на це близько 300 000 доларів. Вивезення наших громадян рейсовими літаками коштувало б бюджету близько 38 000 доларів. Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

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Він впевнений, що якби евакуацією займалося МЗС, це коштувало б в десять раз дешевше. І така різниця у вартості операції – це виключна відповідальність прем’єр-міністра.

«Коли йдеться про порятунок людей, гроші не мають значення. Але не тоді, коли вони свідомо транжиряться, бо комусь захотілося «рятувати людей» з розмахом арабського шейха. Бо це ті кошти, які ми випрошуємо з усього світу, жаліємося як нам важко, а потім самі ж ними розкидаємося. Як думаєте – це сприяє посиленню довіри до України?», - зазначив Віктор Балога.