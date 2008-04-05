У Ющенка пояснили причини звільнення послів

Ігоря ДОЛГОВА звільнено з посади Посла України в Німеччині у зв’язку з бажанням Секретаріату Президента знайти нові форми співпраці з Берліном.

Про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ в ефірі телеканалу "Інтер", коментуючи відставку Посла України в Німеччині І.ДОЛГОВА, повідомляє Українська правда.

"Ми хочемо знайти нові форми співпраці з Німеччиною. Пан ДОЛГОВ – один з наших досвідчених дипломатів. У мене була з ним розмова. Прийнято рішення, що він буде переведений в країну, де ефект від його роботи буде найвищий", - сказав О.ЧАЛИЙ.

Він також пояснив, що Посла України в Росії Олега ДЬОМІНА звільнено в зв’язку з досягненням ним "пенсійного віку".

60 років О.ДЬОМІНУ виповнилося 1 серпня 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами без пояснення причин звільнив І.ДОЛГОВА та О.ДЬОМІНА з посад послів України в Німеччині та Росії.