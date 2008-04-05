Лазаренка засудили до виплати $19,5 млн

Американський суд зобов`язав колишнього прем`єр-міністра України Павла Лазаренка у п`ятницю виплатити близько $19,5 млн. українському бізнесменові, який заявив, що політик вимагав у нього грошей, а також право володіння на половину його фірми в обмін на режим сприяння, повідомляє Газета.руз посиланням на Reuters.

Павло Лазаренко був прем`єр-міністром України з 1996 по 1997 рік. Він знаходиться під судом з 2004 року за звинуваченням у зловживанні службовим становищем з подальшим розкраданням коштів з бюджету країни і їх проведенням через банки в Каліфорнії.