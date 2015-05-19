У Яценюка пропонують Тимошенко взяти на себе відповідальність і очолити НКРЕ
Фракція «Народний фронт» пропонує критикам Уряду не лише виголошувати заяви, а висувати свої кандидатури для керівництва ключовими напрямками, які регулюють чутливі питання.
Про це сьогодні на брифінгу у Парламенті заявив народний депутат Антон Геращенко.
«Учора на засіданні фракції «Народний фронт» за участі Прем'єр-міністра ми одностайно проголосували за пропозицію до Юлії Володимирівни Тимошенко, як жорсткого послідовника відстоювання прозорих тарифів - очолити НКРЕ, і не на словах, а на ділі показати, щоб тарифи в Україні були відповідні всім законам», - сказав Геращенко.
«Ми знаємо, що вона має величезний досвід вирішення газових проблем і є величезним спеціалістом за останні двадцять років в області регулювання ринку електроенергетики, ринку газу і взаємодії з Російською Федерацією», - зазначив він.
На думку Антона Геращенка, якщо кожен партнер по коаліції, критикуючи Уряд, буде пропонувати свої кандидатури на посади в органи влади, які регулюють те чи інше питання, і будуть нести за це відповідальність, «саме тоді ми збудуємо європейську країну, заради якої ми створювали коаліцію «Європейська Україна».