Ющенко вважає, що українці за два роки дозріють до референдуму щодо НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що всеукраїнський референдум щодо вступу до НАТО може відбутися через два роки.

Про це Глава держави заявив в ефірі телеканалу "Інтер" в суботу ввечері.

"Гадаю, що в найближчі два роки ми проведемо той діалог, ту дискусію в нації, які потрібні, щоб сформулювати загальнонаціональну позицію ставлення до членства країни в НАТО", - наголосив ЮЩЕНКО.

За його словами, а поки що Україна має приєднатися до Плану дій щодо членства в Альянсі та реформувати різні сектори економіки.

Лише тоді, на думку В.ЮЩЕНКА, буде “в нагоді питання проведення загальноукраїнського референдуму.