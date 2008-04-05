Ющенко вважає, що українці за два роки дозріють до референдуму щодо НАТО
21:00, 05 квітня 2008Політика
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А поки що ПДЧ...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що всеукраїнський референдум щодо вступу до НАТО може відбутися через два роки.
Про це Глава держави заявив в ефірі телеканалу "Інтер" в суботу ввечері.
"Гадаю, що в найближчі два роки ми проведемо той діалог, ту дискусію в нації, які потрібні, щоб сформулювати загальнонаціональну позицію ставлення до членства країни в НАТО", - наголосив ЮЩЕНКО.
За його словами, а поки що Україна має приєднатися до Плану дій щодо членства в Альянсі та реформувати різні сектори економіки.
Лише тоді, на думку В.ЮЩЕНКА, буде “в нагоді питання проведення загальноукраїнського референдуму.
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