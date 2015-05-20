Чисельність військ Росії на Донбасі на різних етапах агресії становила від 4 до 14 тисяч осіб - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Словаччини Андреєм Кіскою у Києві.

"Ситуація в Україні не є ні внутрішнім конфліктом, ні громадянською війною. Факт присутності російських військ на нашій території доводився багаторазово, і в різний час на території України присутні від 4 до 14 тис. тільки російських регулярних військовослужбовців", - наголосив глава держави.

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Як зазначив президент, ці дані не лише українські, а й дані розвідок країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та інших джерел.

"Ми маємо факти перетину кордону, які зафіксовані супутником", - додав Порошенко.

За його словами, йдеться не лише про чисельність російських військ, а й про величезну кількість найсучаснішої бойової зброї, включаючи ракети і зенітно-ракетні комплекси. "У тому числі той, який був використаний при збитті рейсу MH17, коли загинули 298 безневинних людей", - сказав Порошенко.

Президент наголосив, що для встановлення миру необхідно виконувати Мінські угоди.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.