Порошенко сказав, в якому випадку санкції проти Росії будуть продовжені

Про це президент Петро Порошенко написав в "Твіттері". "Позиція Словаччини та ЄС чітка - якщо не будуть повністю реалізовані Мінські домовленості, санкції відносно РФ будуть продовжуватися", - підкреслив президент.

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Він висловив подяку президенту Словаччини Андрію Кісці, який перебуває в Києві з офіційним візитом, за рішучу позицію в засудженні анексії Криму і російської агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, під час спільного брифінгу з президентом Словаччини Петро Порошенко сказав: "Ми обговорили і питання майбутнього червневого саміту Європейської Ради в Брюсселі, де буде вирішуватися питання продовження санкцій проти агресора - РФ. Мені приємно констатувати абсолютно тверду позицію ЄС і Словаччини про те, якщо не будуть повністю реалізовані Мінські домовленості, - санкції повинні бути продовжені", - сказав президент.