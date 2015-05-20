Порошенко заявив, що на українсько-словацькому кордоні незабаром запрацюють пункти пропуску

Пункти пропуску на українсько-словацькому кордоні незабаром розпочнуть роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час спільного брифінгу з президентом Словацької Республіки Андреєм Кіскоюу Києві.

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"Ми намітили конкретні кроки по співпраці у прикордонному форматі. Вчора я заслухав доповідь керівника Прикордонної служби про те, що ми найближчим часом маємо започаткувати роботу спільних пунктів пропуску, які будуть сприяти і скороченню часу перетину нашого кордону дружби між Україною та Словаччиною, і рішучій боротьбі з корупцією при перетині кордону, коли спільний огляд зробить цю процедуру прозорою і ефективною", - сказав Порошенко.