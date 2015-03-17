Україна і Румунія домовилися про створення спільних пунктів пропуску на кордоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції із президентом Румунії Вернером Йоханнісом, який перебуває у нашій країні з офіційним візитом.

"Ми зробили і декілька практичних кроків у домовленості, які зроблять життя громадян наших країн простіше. Ми домовилися про значний прогрес у малому прикордонному русі. Ми сподіваємося і дали відповідні завдання нашим міністрам для того, щоби через механізми малого прикордонного руху спростити режим перетину кордону. Ми домовилися про те, що будуть дані доручення про створення спільних пунктів пропуску", - сказав глава держави.

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Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ЄС не поспішає вводити безвізовий режим з Україною через війну на Донбасі.

Також повідомлялося, що у жовтні 2014 року прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та прем’єр-міністр Румунії Віктор Понта підписали угоду про малий прикордонний рух.

Угода передбачає спрощений перетин кордону для жителів прикордонних регіонів. Зокрема, українці із 30-км зони на кордоні з Румунією зможуть їздити туди без віз.