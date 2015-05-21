Гройсман: Депутати Європарламенту закликали ЄС ухвалити рішення про безвізовий режим з Україною

Майже 100 депутатів Європарламенту закликали ЄС на саміті «Східного партнерства», який відкривається сьогодні у Ризі, ухвалити рішення про безвізовий режим для громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це заявив голова ВР Володимир Гройсман.

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«Сьогодні стартує Ризький саміт, на який ми покладаємо багато надій. Наші партнери - майже 100 депутатів Європейського парламенту - письмово звернулися до саміту щодо ухвалення рішення про безвізовий режим», - сказав Гройсман.

Він подякував європарламентаріям за підтримку європейських прагнень України.