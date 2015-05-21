Гройсман: Депутати Європарламенту закликали ЄС ухвалити рішення про безвізовий режим з Україною
12:12, 21 травня 2015Політика
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Майже 100 депутатів Європейського парламенту письмово звернулися до саміту щодо ухвалення рішення про безвізовий режим.
REUTERS
Майже 100 депутатів Європарламенту закликали ЄС на саміті «Східного партнерства», який відкривається сьогодні у Ризі, ухвалити рішення про безвізовий режим для громадян України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це заявив голова ВР Володимир Гройсман.
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«Сьогодні стартує Ризький саміт, на який ми покладаємо багато надій. Наші партнери - майже 100 депутатів Європейського парламенту - письмово звернулися до саміту щодо ухвалення рішення про безвізовий режим», - сказав Гройсман.
Він подякував європарламентаріям за підтримку європейських прагнень України.
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