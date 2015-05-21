СБУ: дружина затриманого російського спецназівця збрехала заявивши, що не знала про місцезнаходження чоловіка
Дружина російського військового Олексія Александрова, затриманого на Луганщині, сказала неправду, коли заявила, що не знала, що її чоловік воює на Донбасі.
Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на радника голови СБУ Маркіяна Лубківського.
Так, за його словами, дружина Александрова не могла не знати, що він відправлений воювати в Україну, тому що працює у відділі кадрів 3-ї бригади ГРУ ГШ РФ.
"Дружина Александрова працює у відділі кадрів частини чоловіка, тому вона не могла не знати, де він. Інтерв'ю постановочне", - сказав Лубківський.
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Крім того, керівник контррозвідки Найда повідомив, що Катерина є колишньою моделлю, а у самого Александрова проблема з виплатою кредиту за автомобіль.
У Александрова у військових діях в Україні був меркантильний інтерес: погашення військової іпотеки та кредиту на придбання нової "Шкоди"
— СБ України (@ServiceSsu) May 21, 2015
Раніше російський пропагандистський канал навів інтерв'ю з дружиною Александрова – Катериною, яка на камеру заявила, що Александров звільнився зі служби, що вона не знала, що той пішов воювати на Донбас. При цьому вона в цьому ж інтерв'ю заявила, що він їй пояснив, що у нього є родичі на Донбасі.
Як відомо, 16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецназівців зі складу диверсійно-розвідувальної групи — Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.