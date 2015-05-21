СБУ: дружина затриманого російського спецназівця збрехала заявивши, що не знала про місцезнаходження чоловіка

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на радника голови СБУ Маркіяна Лубківського.

Так, за його словами, дружина Александрова не могла не знати, що він відправлений воювати в Україну, тому що працює у відділі кадрів 3-ї бригади ГРУ ГШ РФ.

"Дружина Александрова працює у відділі кадрів частини чоловіка, тому вона не могла не знати, де він. Інтерв'ю постановочне", - сказав Лубківський.

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Крім того, керівник контррозвідки Найда повідомив, що Катерина є колишньою моделлю, а у самого Александрова проблема з виплатою кредиту за автомобіль.

У Александрова у військових діях в Україні був меркантильний інтерес: погашення військової іпотеки та кредиту на придбання нової "Шкоди" — СБ України (@ServiceSsu) May 21, 2015

Раніше російський пропагандистський канал навів інтерв'ю з дружиною Александрова – Катериною, яка на камеру заявила, що Александров звільнився зі служби, що вона не знала, що той пішов воювати на Донбас. При цьому вона в цьому ж інтерв'ю заявила, що він їй пояснив, що у нього є родичі на Донбасі.

Як відомо, 16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецназівців зі складу диверсійно-розвідувальної групи — Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.