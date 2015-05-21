Мітингувальники принесли під Раду пляшки із запалювальною сумішшю і перекрили вулиці

Як передає кореспондент УНІАН, дороги перекриті, зокрема на Грушевського — на перетині із Шовковичною і Садовою, а на Інститутській — на перетині із Садовою та Шовковичною.

Деякі водії, які потрапили у затор через перекриті дороги, палко сперечаються із мітингувальниками. Один водій, намагаючись розвернутися, щоб поїхати у зворотньому напрямку, мало не наїхав на кількох мітингувальників. Дехто з учасників акції сидить на проїжджій частині дороги.

Біля парламенту, на перетині із Шовковичною, мітингувальники склали на купу шини, поряд з якою стоять пляшки, ймовірно, із запалювальною сумішшю.

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В той же час більшість учасників акції перебуває перед центральним входом до будівлі Верховної Ради. Вони б'ють у залізні бочки і виголошують свої вимоги, зокрема щодо ухвалення законопроекту № 1558-1 щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті.

Охорону парламенту посилено.

Крім того, мітингувальники намагаються не випускати нікого з теритоторії біля парламенту, зібравшись групами біля дверцят в огорожі довкола Верховної Ради. Вони наголошують, що не випускатимуть і не впускатимуть навіть журналістів. Мітингувальники налаштовані дуже ворожо.

Сьогоднішнім порядком денним засідання Верховної Ради передбачається у другому читанні розглянути законопроект про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (№1558-1), ухвалення якого вимагають мітингувальники.