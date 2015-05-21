Україна досі підраховує збитки від анексії Криму - Мін'юст
Сума збитків, які несе Україна від окупації Росією Автономної республіки Крим, постійно уточнюється через надходження заяв про порушення права власності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.
Зокрема, заступник міністра юстиції наголосила, що ініційована Україною в Європейському суді з прав людини справа "Україна проти Росії" щодо тимчасової окупації, і подальшої анексії Кримського півострова неодноразово доповнювалася новими фактами, і наразі вона містить інформацію про порушення майже всіх статей конвенції з захисту прав людини, починаючи від права на життя, закінчуючи питанням порушення права власності.
Читайте такожКримчани невдоволені зростанням цін, безробіттям і низькими зарплатами - опитування
"Спочатку проголошена сума збитків, вона коливалася на рівні одного трильйона гривень. Скажу, що на сьогодні це питання постійно уточнюється, адже близько 4 тис підприємств, які перелічені в цій заяві, вони подали до Міністерства юстиції інформацію з приводу того майна, яке вони втратили в результаті анексії, і ведеться постійна робота з приводу збору підтверджуючих документів на право власності усім цим майном", - розповіла Севостьянова.
Також, за її словами, ведеться робота з приводу уточнення інших підприємств, які втратили свою власність у Криму.
Як повідомляв УНІАН, у 2014 році міністр юстиції України Павло Петренко наголошував, що сума збитків України від окупації Росією Криму оцінюється в 1 трильйон 80 мільярдів гривень.