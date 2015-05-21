Україна досі підраховує збитки від анексії Криму - Мін'юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

Зокрема, заступник міністра юстиції наголосила, що ініційована Україною в Європейському суді з прав людини справа "Україна проти Росії" щодо тимчасової окупації, і подальшої анексії Кримського півострова неодноразово доповнювалася новими фактами, і наразі вона містить інформацію про порушення майже всіх статей конвенції з захисту прав людини, починаючи від права на життя, закінчуючи питанням порушення права власності.

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"Спочатку проголошена сума збитків, вона коливалася на рівні одного трильйона гривень. Скажу, що на сьогодні це питання постійно уточнюється, адже близько 4 тис підприємств, які перелічені в цій заяві, вони подали до Міністерства юстиції інформацію з приводу того майна, яке вони втратили в результаті анексії, і ведеться постійна робота з приводу збору підтверджуючих документів на право власності усім цим майном", - розповіла Севостьянова.

Також, за її словами, ведеться робота з приводу уточнення інших підприємств, які втратили свою власність у Криму.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році міністр юстиції України Павло Петренко наголошував, що сума збитків України від окупації Росією Криму оцінюється в 1 трильйон 80 мільярдів гривень.