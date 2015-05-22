Сьогодні у Мінську збереться контактна група щодо Донбасу

Сьогодні, 22 травня, в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи, а також її робочої підгрупи з політичних питань.

Раніше в четвер, 21 травня, в угрупованні «ДНР», що теж бере участь у роботі Контактної групи, заявили, що її представники візьмуть участь у заході в Мінську у п’ятницю.

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У середу, 20 травня, про зустріч Тристоронньої контактної групи, а також її робочої підгрупи з політичних питань, із участю представників збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР» повідомляла речниця представника України в Контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

У перебігу попередньої зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 6 травня її учасники створили чотири робочі підгрупи. Три з них уже зустрічалися: 14 травня економічна, 19 травня підгрупи з гуманітарних питань і з питань безпеки.