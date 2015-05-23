Україна могла б виконати вимоги для безвізового режиму за три місяці - депутат

Таку думку висловив депутат Віктор Балога, якого цитує сайт партії Єдиний центр.

За його словами, приклад Молдови показує Україні, що пострадянська країна, яка не є членом ЄС, і яка має проблеми з територіальною цілісністю, може отримати безвізовий режим.

"Але, для цього потрібно не лише апелювати до сумління європейців, а виконувати абсолютно прості і прагматичні умови. Адже насправді Євросоюз зацікавлений у безвізовому режимі з Україною не менше нас самих. Для них це додаткові кілька мільйонів людей, які привезуть свої гроші в європейську економіку, або самі стануть її частиною", - сказав Балога.

Він зазначив, що замість того, Україна роками робить з безвізового режиму велику політику і одночасно імітує процес виконання поставлених Європою умов.

Читайте такожЄврокомісія у грудні дасть оцінку готовності України до безвізового режиму"Станом на сьогодні, з плану дій щодо візової лібералізації досі не виконано такі пункти як:

- наявність на всіх пунктах пропуску обладнання для зчитування біометричних паспортів;

- не створено запобіжників від шахрайства при отриманні внутрішніх паспортів, особливо в частині частої зміни прізвища та ім’я;

- правова база щодо біженців та мігрантів досі не адаптована під стандарти ЄС;

- не створено захищені телекомунікаційні лінії та аналітичну систему для обміну інформацією між центральним апаратом міграційної служби і її територіальними підрозділами;

- не внесено зміни в Кодекс законів про працю щодо захисту сексменшин.

Тобто, в цьому списку немає питань, які не можна вирішити протягом двох, максимум-трьох місяців, якщо враховувати проведення тендерних процедур. Що стосується законодавства, то максимум два тижні роботи і все готове", - вважає Балога.

На його думку, тут бракує навіть не політичної волі, а банальної виконавської дисципліни – постановки чітких задач, контролю за їх виконанням і покарання винних у саботажі.

"Ми знали заздалегідь дату Ризького саміту? Знали. Ми знали, що там будуть приймати рішення щодо безвізового режиму? Знали. Нам було відомо, що потрібно виконати до того часу? Так! І хто після цього винен в тому, що зараз нам не дають безвізовий режим? Погані європейці? Путін? Комуністи? Хто винен в тому, що Україна не виконала домашнє завдання? Ці питання риторичні і всі ми знаємо на них відповідь", - вважає Балога.

"Якщо після цього Україна знову потратить час не на системну роботу, а на імітацію і заклики допомогти Україні, то це буде виключно наша вина і наша відповідальність. І цю відповідальність мають розділити між собою як Кабінет Міністрів, так парламентська більшість і Президент", - заявив він.