У Держдумі РФ хочуть направити в Україну «патріотично налаштованих» адвокатів для захисту затриманих спецназівців

Про це йдеться в запиті депутата Держдуми (фракція КПРФ) Валерія Рашкіна на адресу глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Агентство УНІАН має текст запиту.

«Кандидатом у члени ЦК КПРФ, адвокатом Московської області Дмитром Аграновським сформована команда патріотично налаштованих адвокатів, які готові взяти на себе захист інтересів громадян Росії Єрофєєва і Александрова», - йдеться в документі.

Рашкін пропонує розглянути можливість участі цих адвокатів у захисті інтересів російських спецпризначенців. Крім того, він просить Лаврова поінформувати Держдуму про практичні кроки, які робляться МЗС РФ щодо захисту інтересів російських військових.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Александрова і Єрофєєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що ці двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.