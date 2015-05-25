МВС проводить досудове розслідування за двома фактами, пов`язаними з телеканалом ”Інтер”
МВС проводить досудове розслідування за двома фактами, пов`язаними з телеканалом ”Інтер”
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Як зазначається в повідомленні, головним слідчим управлінням МВС України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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У повідомленні вказується, що в 1997 та 1999 роках невстановлені службові особи Фонду державного майна України, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили незаконну передачу у приватну власність 20% акцій телеканалу «Інтер». В результаті цього державі завдані збитки в сумі понад 800 мільйонів доларів США.
Крім цього, упродовж 2010-2011 років невстановлені особи з числа засновників телеканалу «Інтер» вчиняли вплив на інформаційну політику журналістів телеканалу. Це втілювалось у контролі за змістом інформації, яка транслювалася в ефірі телевізійного каналу. Досудове розслідування триває, підкреслюється в повідомленні.