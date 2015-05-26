Кабмін заборонив відключення електроенергії підприємствам телекомунікації і зв'язку

25 травня прем’єр-міністр України підписав ініційовану Міністерством інформаційної політики та підтриману Урядом постанову «Питання забезпечення сталого функціонування об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку, в особливий період».

«Відключення від електропостачання телевізійних веж - це таке саме сприяння терористичним організаціям, як і постачання сепаратистам вогнепальної зброї з боку Росії. Будь-хто з чиновників, хто спробує перекрити український інформаційний кисень, має нести відповідальність за посягання на суверенітет України. Це державна зрада!»,- підкреслив Юрій Стець.

Міністерством інформаційної політики, в рамках діяльності Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення, було проведено моніторинг, що зафіксував чисельні факти незаконного відключення енергопостачання регіональних філій Концерну РРТ. Через припинення електропостачання телевеж, припинялась трансляція програм телебачення, радіомовлення та цифрових потоків. Зазначені події мали місце по всій території України, що обумовило необхідність прийняття рішення на рівні центральних органів виконавчої влади.

Основною метою постанови є створення умов для забезпечення безперебійного електропостачання об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення у сфері телекомунікацій та зв’язку.

«Відсутність доступу до інформації в країні, яка переживає військову агресію, несе загрозу безпеці її громадян, інспірування агресором неправдивої інформації за умов відсутності у загальному доступі інформації, що продукується державою та українським ЗМІ, може призвести до штучного підбурювання суспільства через інформаційно-психологічні спецоперації, які ми кожного дня бачимо в російському інформаційному просторі»,- зазначив міністр.

Розробка проекту постанови «Питання забезпечення сталого функціонування об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку, в особливий період» є черговим кроком МІП в рамках програми забезпечення інформаційної безпеки України.