Ми саджаємо дрібних клерків, але закриваємо очі на мільярдні корупційні схеми - депутат

Таку думку висловив народний депутат України Віктор Балога на сайті очолюваної ним партії Єдиний центр.

На його думку, Україні не відкривають двері у Європу тільки через казнокрадство, причому якщо раніше "європейці нам лише натякали і на жестах намагалися пояснити, що вони від нас хочуть, то зараз говорять уже прямим текстом – реальної боротьби з корупцією".

Читайте такожМін'юст пообіцяв запустити роботу Нацагентства з протидії корупції до кінця року "Ми створюємо Антикорупційне бюро, призначаємо уповноважених по боротьбі з корупцією в Генпрокуратурі, навіть саджаємо дрібних клерків, але закриваємо очі на мільярдні корупційні схеми. А це те ж саме, що оголосити війну кишеньковим злодіям, але не чіпати банківських грабіжників. Якщо верхи зрозуміють це, буде дуже добре. Бо інакше цим явищем займуться низи. Без дипломатії та дуже оперативно", - вважає Балога.