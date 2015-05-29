Порошенко запевняє, що не критикуватиме Верховну Раду

Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам.

«Весь час, усі 23 роки без виключення, президенти України нищівно критикували парламент. Можливо, вони мали за що. Можливо, і я маю за що, але я цього не буду робити. Навпаки, я вдячний парламенту, я вдячний фракціям коаліції, і не за те, що вони інколи говорять, бо у мене серце болить, коли я чую окремих парламентаріїв. Мені кажуть, що це та ціна демократії, яку ми маємо виносити, яку ми як демократична країна маємо платити. Можливо, це і правда. Я не можу сказати, що щиро і радісно з цим погоджуюсь, але, можливо, це і правда. Але конституційна більшість парламентської коаліції підтримала 99% тих законодавчих пропозицій, які я як президент вносив. Я це завжди пам’ятаю. Я думаю, що коли надходить час випробувань, зважаючи на шалені конфлікти, які зараз існують всередині коаліції, вони демонструють здатність об’єднуватись», - сказав Порошенко.

Читайте такожРФ хотіла створити в 9 областях України заповідник "російського світу", але проект провалився - ПорошенкоЗа словами президента, ті ключові конституційні домовленості, які були досягнуті перед президентськими виборами рік тому, мають бути збережені. «Ми працюємо в країні парламентсько-президентського типу. Левова частина повноважень влади лежить на парламенті. І я як президент маю з цим, безумовно, рахуватись», - сказав він.

Порошенко також подякував парламенту за рішення про підтримку боєздатності Збройних сил України, а також зазначив, що пишався українським парламентом під час синхронної з Європарламентом ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС, а також під час урочистого засідання 8 травня.

«Український парламент є той, кого обрав український народ, і я йому довіряю. Він зараз є непопулярним, і народу є за що його критикувати, але я буду демонструвати інше ставлення й іншу поведінку по відношенню до парламенту», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко впевнений, що місцеві вибори в Україні відбудуться.