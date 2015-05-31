У Станиці Луганській на розтяжці підірвалися мирні жителі: двоє загинули, серед них 14-річний хлопчик
16:57, 31 травня 2015Політика
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Сьогодні в першій половині дня на околиці Станиці Луганської загинули двоє мирних жителів.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.
Як зазначається в повідомленні, 55-річний чоловік із двома синами (мешканці с.Нижня Вільхова, що на контрольованій Україною території Станично-Луганського району) прямували в бік залізничного мосту, що на березі Сіверського Донця. І зачепили розтяжку з гранатою.
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Батько й 14-річний син від отриманих ран загинули на місці, ще один син (його вік з’ясовується) залишився живий. Він і повідомив правоохоронцям про вибух гранати.
Зараз на місці працюють представники силових структур, підкреслюється в повідомленні.
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