У Станиці Луганській на розтяжці підірвалися мирні жителі: двоє загинули, серед них 14-річний хлопчик

Про це повідомляє прес-служба керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Як зазначається в повідомленні, 55-річний чоловік із двома синами (мешканці с.Нижня Вільхова, що на контрольованій Україною території Станично-Луганського району) прямували в бік залізничного мосту, що на березі Сіверського Донця. І зачепили розтяжку з гранатою.

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Батько й 14-річний син від отриманих ран загинули на місці, ще один син (його вік з’ясовується) залишився живий. Він і повідомив правоохоронцям про вибух гранати.

Зараз на місці працюють представники силових структур, підкреслюється в повідомленні.