Євросоюз вважає необґрунтованою заборону на в'їзд у Росію 89 європейцям

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила речник верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Майя Косьянчич.

Вона підтвердила, що російська сторона передала список з 89 європейців, але досі не було надано жодних роз'яснень щодо підстав ухвалення такого рішення.

Читайте такожЄвродепутат: "Чорний список" Кремля - це шоу для власного народу, яке будується на принципі "зуб за зуб""Наша позиція залишається незмінною. Ми сказали, що для всіх імен у списку це рішення було довільним та необґрунтованим. Це стосується всіх, ми не робимо різниці між комісаром та іншими", - наголосила Косьянчич.

Як відомо, РФ передала до Євросоюзу «чорний список» із 89 осіб, серед яких колишній єврокомісар Фюле, депутати Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський, Ребекка Хармс, Єжи Бузек, Гі Верхофстадт та інші.