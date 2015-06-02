Клюєв обіцяє сам голосувати за зняття з себе недоторканності

Про це він заявив на засіданні регламентного комітету у вівторок.

"Якщо ви будете ставити питання про зняття депутатської недоторканності, і я в той момент, дай Боже, буду депутатом, я проголосую за", - сказав він, повідомляє Українська правда.

"Якщо я винен - будь ласка. У вас були можливості розібратися з фактами і доказами...Нехай у вас буде вибір судити невинувату людину", - також заявив він на комітеті.

У той же час вже саме рішення Регламентного комітету про внесення на розгляд парламенту питання про зняття з нього депутатської недоторканності він назвав політичною розправою.

Він зокрема зазначив, що не бачить нічого законного у сьогоднішньому рішенні комітету, і зазначив: "жорсткий політичний тиск на всіх членів комітету". "Зараз ми бачимо політичну розправу, нічого більше", - сказав депутат і додав, що у разі прийняття рішення про зняття з нього депутатської недоторканності буде звертатися в "Європейський суд".

У свою чергу депутат Мельничук також заявив, що те, що відбувається - замовлення та політична розправа, відзначаючи при цьому, що не проти зняти недоторканність і ходити на слідство.

Раніше два члена Регламентного комітету Верховної Ради Михайло Папієв і Віктор Бондар висловили своє обурення у зв'язку з новим рішенням комітету в питанні зняття недоторканності з Сергія Клюєва і Сергія Мельничука.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали в коментарі журналістам після засідання Регламентного комітету, на якому розглядалося питання про можливість зняття депутатської недоторканності з Мельничука та Клюєва.

Читайте такожВласенко розкритикував подання ГПУ щодо зняття недоторканності з Клюєва

"Сьогодні фактично відбулося наступне: якщо ми приймаємо правове рішення, то воно повинно ґрунтуватися на правових висновках, якщо сьогодні чиниться політичний тиск і вимагають від комітету прийняти політичне рішення, це не відповідає нашим європейським орієнтирам. І у нас в статті 1 Конституції України записано, що Україна є правовою державою. Те, що відбулося сьогодні, ви бачили, це інакше, як політичний шантаж, не назвеш", - сказав Папієв.

У свою чергу співголова депутатської групи "Відродження" Бондар зазначив: "Я утримався, це вже не засідання, це вже було просто під тиском. Сіли, зґвалтували депутатів, взяли те, що треба от і все. Ніхто нічого не розглядав по суті. Це було так просто: те, що вам зручно, от вам і все".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, після завершення засідання регламентного комітету ВР, перший заступник голови комітету ВР з питань Регламенту Павло Пинзеник сказав, що комітет буде рекомендувати голові ВР Володимиру Гройсману внести на розгляд парламенту питання про зняття недоторканності з депутатів Клюєва і Мельничука.

У свою чергу голова ВР пообіцяв, що як тільки надійде рішення Регламентного комітету, він винесе на розгляд парламенту питання про зняття депутатської недоторканності з Клюєва і Мельничука.

Довідка УНІАН Генпрокуратура підозрює Клюєва і Мельничука у скоєнні низки злочинів.

Основна стаття, яку інкримінують екс-комбатові "Айдара" Мельничуку, - створення злочинної організації. У свою чергу Клюєва підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом фінансовими засобами, а також майном підприємств і приватних осіб.