Клюєв пригрозив зверненням у "Європейський суд" у разі зняття з нього недоторканості

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клюєв сказав у коментарі журналістам.

Він зокрема зазначив, що не бачить нічого законного у сьогоднішньому рішення комітету і відзначив “жорсткий політичний тиск на всіх членів комітету”. “Зараз ми бачимо політичну розправу, нічого більше”, - сказав депутат і додав, що у разі ухвалення рішення про зняття з нього депутатської недоторканності звертатиметься до «Європейського суду».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, після завершення засідання регламентного комітету ВР перший заступник голови комітету ВР з питань Регламенту Павло Пинзеник сказав, що комітет рекомендуватиме голові ВР Володимиру Гройсману внести на розгляд парламенту питання щодо зняття недоторканності з депутатів Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. .

У свою чергу голова ВР пообіцяв, що як тільки надійде рішення Регламентного комітету, він винесе на розгляд парламенту питання про зняття депутатської недоторканності з Клюєва і Мельничука.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура підозрює Клюєва і Мельничука у скоєнні ряду злочинів.

Основна стаття, яку інкримінують екс-комбату «Айдару» Мельничуку, - створення злочинної організації.

Клюєва підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом фінансовими коштами, а також майном підприємств і приватних осіб.

29 травня Комітет з питань Регламенту та організації роботи ВР підтримав подання генпрокурора Віктор Шокіна в частині притягнення до кримінальної відповідальності Мельничука, але не підтримав у наданні згоди на його затримання та арешт.

Також 29 травня Регламентний комітет рекомендував голові парламенту повернути Генпрокуратурі подання щодо внесення на голосування до сесійної зали питання про позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності Клюєва.