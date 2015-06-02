Деякі члени Регламентного комітету обурюються рішенням щодо зняття недоторканності з Клюєва та Мельничука

Члени Регламентного комітету Верховної Ради Михайло Папієв та Віктор Бондар обурюються новим рішенням комітету в питанні зняття недоторканності з Сергія Клюєва та Сергія Мельничука.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали у коментарі журналістам після засідання Регламентного комітету, на якому розглядалося питання щодо можливості зняття депутатської недоторканності із Мельничука та Клюєва.

«Сьогодні фактично відбулося наступне: якщо ми приймаємо правове рішення, то воно має грунтуватися на правових висновках, якщо сьогодні вчиняється політичний тиск і вимагають від комітету прийняти політичне рішення, це не відповідає нашим європейським орієнтирам. І у нас у статті 1 Конституції України записано, що Україна є правова держава. Те, що відбулося сьогодні, ви бачили, це інакше, ніж політичний шантаж, не назвеш”, - сказав Папієв.

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Депутат також зазначив, що “сьогодні є всі підстави у голови Верховної Ради винести це в зал”.

За його словами, законом взагалі не передбачено, щоб комітет “давав рекомендації голові ВР”.

“Ми затвердили висновок, працюючи тут кожен день по 24 години на добу. Те, що вимагали сьогодні, - написати рішення, які не відповідають закону... На мій погляд, це не правильно, і це виходить, що політично заангажоване рішення”, - сказав Папієв.

В свою чергу співголова депутатської групи “Відродження” Бондар зазначив: “Я утримався, це вже не засідання, це вже було просто під тиском. Сіли, згвалтували депутатів, прийняли те, що потрібно та й і все. Ніхто ж нічого не розглядав по-суті. Це так було просто: те, що вам зручно, нате вам і все”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, після завершення засідання регламентного комітету ВР перший заступник голови комітету ВР з питань Регламенту Павло Пинзеник сказав, що комітет рекомендуватиме голові ВР Володимиру Гройсману внести на розгляд парламенту питання щодо зняття недоторканності з депутатів Клюєва та Мельничука. .

У свою чергу голова ВР пообіцяв, що як тільки надійде рішення Регламентного комітету, він винесе на розгляд парламенту питання про зняття депутатської недоторканності з Клюєва і Мельничука.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура підозрює Клюєва і Мельничука у скоєнні ряду злочинів.

Основна стаття, яку інкримінують екс-комбату «Айдару» Мельничуку, - створення злочинної організації.

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Клюєва підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом фінансовими коштами, а також майном підприємств і приватних осіб.

29 травня Комітет з питань Регламенту та організації роботи ВР підтримав подання генпрокурора Віктор Шокіна в частині притягнення до кримінальної відповідальності Мельничука, але не підтримав у наданні згоди на його затримання та арешт.

Також 29 травня Регламентний комітет рекомендував голові парламенту повернути Генпрокуратурі подання щодо внесення на голосування до сесійної зали питання про позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності Клюєва.